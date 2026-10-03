Жители Удмуртии чаще жаловались на медицину и дороги в конце сентября

Центр управления регионом Удмуртии с 25 сентября по 1 октября получил 3,54 тыс. сообщений из социальных сетей и через платформу обратной связи. Наиболее часто жители обращались по вопросам здравоохранения и дорожного хозяйства. Об этом сообщает ЦУР Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В топ-5 тем также вошли благоустройство, ЖКХ и общественный транспорт. Жители спрашивали об оформлении электронных медицинских документов и жаловались на сложности с записью к узким специалистам. В сфере дорожного хозяйства поступали обращения по ремонту дорог. Кроме того, жители сообщали о состоянии скверов и парков, интересовались сроками подачи тепла и просили привести в порядок остановки общественного транспорта.

«С приходом холодов большое число вопросов по теме ЖКХ — норма»,— отметила руководитель ЦУР Татьяна Шумихина.