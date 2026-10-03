В Оренбуржье завели дело на мужчину, бросившего об стену чужую собаку

В городе Гай Оренбургской области 40-летний мужчина подозревается в жестоком обращении с собакой. С заявлением в полицию обратилась 37-летняя местная жительница: по ее словам, мужчина без каких либо оснований схватил ее собаку и бросил об стену. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

По данным ветеринаров, животное получило серьезные травмы — у собаки диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и конечностей, а также перелом крестцовой кости.

Дознаватель возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Фигуранту уголовного дела грозит до трех лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Георгий Портнов