Объем производства сельхозпродукции в Челябинской области достиг 173,1 млрд руб.

В 2025 году на территории Челябинской области было произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 173,1 млрд руб. в фактических ценах, говорится в данных, опубликованных региональным отделением Росстата.

93,6 млрд руб. из общего объема произведенной продукции приходится на сельскохозяйственные организации, 47,6 млрд руб. произведено продукции в личных подсобных хозяйствах населения, 31,9 млрд — в крестьянских и фермерских хозяйствах и индивидуальными предпринимателями.

Дмитрий Моргулес