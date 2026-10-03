Самарская спортсменка победила на Первенстве мира по самбо

Екатерина Ягич из Самарской области стала победительницей Первенства мира по самбо, которое проходит в Греции. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Ягич

Фото: Правительство Самарской области Екатерина Ягич

Фото: Правительство Самарской области

Соревнования в Греции продолжатся 4 октября. В этот день на ковер выйдут новые представители региона. В весовой категории до 65 кг (кадеты) выступит Полина Культенкова, а в категории до 88 кг (кадеты) — Тимофей Нехорошев.

Екатерина Ягич является воспитанницей самарской СШОР № 11. Ее тренеры — заслуженные тренеры России Анна Сараева (участница Олимпийских игр 2000 года в Сиднее) и Александра Ехлаева.

В феврале 2026 года на Первенстве России по самбо (среди спортсменов до 18 лет) Екатерина выступала в весовой категории до 80 кг. Она одержала шесть побед, причем четыре схватки завершились досрочно.

В финале она победила Екатерину Устюжанину из Краснодарского края — победительницу первенства Европы по самбо. Эта победа принесла Екатерине золотую медаль и путевку на Первенство мира.

Георгий Портнов