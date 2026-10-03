В Челябинске продают земельный участок дочери беглого экс-депутата Госдумы

В челябинском элитном поселке Тарасовка выставлен на торги участок, принадлежавший дочери Вадима Белоусова, находящегося в международном розыске бывшего депутата Госдумы и делового партнера экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

На портале информационной системы ГИС Торги появилось объявление о выставлении на продажу земельного участка площадью 16 соток, расположенного на улице Лазуритовой в элитном челябинском поселке Тарасовка. Основанием для реализации стало постановление судебного пристава в отношении имущества, арестованного по решению суда. Начальная цена участка — 14,69 млн руб. Шаг аукциона — 78 тыс руб., задаток — 2,33 млн руб.

В документах торгов указан и владелец изъятого и выставленного на продажу участка — Валерия Чигинцева, дочь бывшего депутата Государственной думы РФ Вадима Белоусова. В деловых кругах Челябинской области Вадим Белоусов считался деловым партнером господина Юревича.

Господа Юревич и Белоусов находятся за границей России и объявлены в международный розыск. Вадим Белоусов был заочно приговорен к 10 годам колонии по делу о получении взятки в размере 3,25 млрд руб. Суд над Михаилом Юревичем начался в Тверском суде Москвы в сентябре нынешнего года. Бывшего губернатора обвиняют в получении от представителей дорожных компаний взятку в сумме более 3,2 млрд руб., а также в получении через посредника взятки в размере 26 млн руб. от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у Михаила Юревича и Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России «Макфа», стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», ООО «Родник» и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО «УК „М-групп“», контролирующее АО «Макфа», перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка). К настоящему времени значительная часть активов реализована с торгов.

В январе 2025 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывших собственников «Макфы» более 19,7 млрд руб. дивидендов и 100% доли ООО «Мишкинский продукт» в пользу государства. Ответчиками по иску были Михаил Юревич и его семья и Вадим Белоусов и его семья, включая Валерию и Максима Чигинцевых. В конце 2025 года суд по иску Генпрокуратуры изъял земельные участки у Валерии Чигинцевой.

Дмитрий Моргулес