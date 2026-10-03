В Татарстане доля убыточных организаций выросла до 27,6%

Доля убыточных организаций в Татарстане по итогам января—июля 2026 года составила 27,6%. Это на 3,6 процентного пункта больше, чем за семь месяцев 2025 года. Их убыток составил 121 млрд руб. Такие данные приводит Татарстанстат.

В то же время прибыль за семь месяцев получили 72,4% организаций. Она составила 859,2 млрд руб. Сальдированный финансовый результат составил 738,2 млрд руб., увеличившись на 61,9% год к году.

Выше всего доля убыточных организаций в сфере информации и связи — 39,7%, в профессиональной, научной и технической деятельности — 39,3%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 38,8%, в транспортировке и хранении — 37,2%. В обрабатывающих производствах показатель составил 28,3%.

При этом в крупнейших по объему прибыли отраслях финансовый результат остался положительным: в добыче полезных ископаемых сальдо составило 284 млрд руб., в обрабатывающих производствах — 370,6 млрд руб.

Оборот организаций всех видов деятельности в Татарстане за январь—август 2026 года достиг 9,67 трлн руб., увеличившись на 18,3% год к году. Промышленное производство за восемь месяцев выросло на 5,5%.

Анар Зейналов