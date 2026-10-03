Стоимость аренды корта для падел-тенниса в Перми оказалась выше среднероссийской

В среднем час аренды корта для занятий падел-теннисом в Перми достигает 2770 руб. Как сообщает пресс-служба геопортала 2ГИС, средняя стоимость в городах-миллионников составляет 2680 руб. При этом стоимость одного часа занятий с тренером в Перми соответствует 2000 руб., тогда как в целом по России — 2940 руб. Дороже всего занятия падел-теннисом обходятся жителям Москвы (4180 руб. в час), Казани (3110 руб.), Омска (3100 руб.), Краснодара и Самары (по 2970 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным сервиса, за последние 12 месяцев количество падел-кортов в городах-миллионниках выросло в 2,7 раза. Сейчас в крупнейших городах России действует более 170 таких мест. В Перми насчитывается четыре таких клуба, в том числе в «Колизее Синема», а также на улицах Куйбышева, Пермской и Героев Хасана.