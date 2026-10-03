В самарской редакции «Коммерсантъ» вакцинировались от гриппа

Сотрудники самарского офиса издания «Коммерсантъ» прошли процедуру иммунизации от гриппа. Медицинское обслуживание организовали специалисты компании «РЖД-Медицина», которые провели выездную вакцинацию непосредственно в редакции.

В организации подчеркивают, что профилактические меры являются приоритетным направлением работы санитарно-эпидемиологической службы. В отличие от лечебных процедур, которые применяются после наступления заболевания, главная цель данной службы заключается в предотвращении эпидемий и сохранении здоровья населения.

С наступлением осеннего сезона в «РЖД-Медицине» стартовала ежегодная кампания по защите от вирусных инфекций. Представители компании указывают, что прививка остается наиболее доступным методом профилактики. Для удобства клиентов используется формат выездных услуг, позволяющий сотрудникам предприятий получать медицинскую помощь без необходимости посещения стационарных поликлиник.

В «РЖД-Медицине» напоминают, что своевременная иммунизация является ключевым фактором защиты здоровья в период сезонных простудных заболеваний.

В январе 2027 года сети учреждений «РЖД-Медицина» исполняется 150 лет. Накануне юбилея, 5 октября, откроет свои двери современный консультативно-диагностический центр «РЖД-Медицина» в Тольятти на ул. Юбилейная, 21В.

«Открытие современного консультативно-диагностического центра «РЖД-Медицина» в Тольятти — значимое событие для развития системы здравоохранения города и региона. Это важный шаг в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи для взрослого населения.

Для нас особенно важно, чтобы жители Тольятти и близлежащих территорий могли получать своевременную медицинскую помощь рядом с домом, без необходимости ездить в другие города или долго ждать записи к специалистам. Пациенты будут иметь возможность также записаться к специалистам из Самары, которые будут вести прием в Тольятти. Новая поликлиника оснащена новейшим диагностическим и лечебным оборудованием, что позволяет проводить обследования и назначать лечение на самом современном уровне.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый пациент чувствовал заботу и внимание, получал точные диагнозы и эффективное лечение в комфортных условиях. Открытие этого подразделения — часть нашей стратегии по расширению доступности высокотехнологичной медицины для работников промышленных предприятий и всех жителей региона»,— прокомментировала директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Самара» Татьяна Нечаева.

Евгений Чернов