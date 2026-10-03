Пермская «Парма» победила ЦСКА в международном турнире

В первом матче регулярного турнира Winline Basket Cup «Бетсити Парма» на своей площадке встретилась с чемпионом Единой лиги ВТБ - ЦСКА. Игра завершилась победой пермской команды с убедительным счетом 86:62.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал Би Джей Джонсон. Он набрал 20 очков. Также на его счету 11 подборов, один перехват. Американский защитника Джеремай Мартин набрал 17 очков и сделал пять передач.

В нынешнем розыгрыше кубка, как и год назад, первое место разыгрывают две группы по четыре команды. Лучшие выходят в «Финал четырёх». Российская шестерка участников сохранила свои места, а вот в составе зарубежных гостей произошло изменение. В группу А попал «Игокеа», а в группу B вместо «Меги» заявился белградский ФМП. В прошлом сезоне «Парма» заняла в этом турнире третье место.