В Прикамье сменится министр информационного развития
Глава министерства информационного развития Пермского края Петр Шиловских покидает должность по собственному желанию с 15 октября. Об этом сообщает краевая газета «Звезда». Господин Шиловских проработал министром пять лет. Исполняющим обязанности руководителя министерства будет назначен его первый заместитель Андрей Хорошев.
Петр Шиловских проработал в отрасли более 20-ти лет. До его назначения в 2021 году господин Хорошев уже исполнял обязанности руководителя министерства.