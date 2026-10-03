В Прикамье сменится министр информационного развития

Глава министерства информационного развития Пермского края Петр Шиловских покидает должность по собственному желанию с 15 октября. Об этом сообщает краевая газета «Звезда». Господин Шиловских проработал министром пять лет. Исполняющим обязанности руководителя министерства будет назначен его первый заместитель Андрей Хорошев.

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Петр Шиловских проработал в отрасли более 20-ти лет. До его назначения в 2021 году господин Хорошев уже исполнял обязанности руководителя министерства.