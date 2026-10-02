У парка «Эльтонский» под Волгоградом ликвидируют свалку площадью 160 тыс. кв. м

Суд обязал администрацию Эльтонского поселения ликвидировать свалку у природного парка. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Волгоградской области Фото: Прокуратура Волгоградской области

Ведомство выяснило, что в границах охранной зоны природного парка «Эльтонский» на земельном участке образована несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. Площадь загрязненной территории составила 160 тыс. кв. м.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать муниципалитет убрать свалку. Иск удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Нина Шевченко