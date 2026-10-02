Челябинский «Трактор» в гостях обыграл казанский «Ак Барс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» встречался в Казани с местным «Ак Барсом».

Счет открыли хозяева льда — на 23-й секунде игры отличился Кирилл Семенов. Челябинцы отыгрались через две минуты — шайба на счету Артемия Низамеева. Во втором периоде сначала Михаил Рольгизер, а затем Нейтан Легаре вывели «Трактор» вперед — 3:1. В третьей двадцатиминутке защитник «Ак Барса» Алексей Марченко сократил разницу в счете.

На последних минутах казанцы устроили штурм ворот «Трактора» и сменили вратаря на шестого полевого игрока, однако «Трактор» смог удержать победу — 3:2.

Челябинский клуб завершил выездную серию третьей победой в трех играх и вошел в зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Дмитрий Моргулес