Авиакомпания AZAL возобновила рейсы между Астраханью и Баку

Азербайджанская авиакомпания AZAL возобновила полеты по маршруту Баку — Астрахань — Баку с 30 сентября. Об этом сообщил Минтранс России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям — на самолетах Embraer E-190. Время в пути составит 1 час 25 минут. Первый борт из Баку в Астрахань доставил 83 пассажира, на обратном направлении — 103.

Также из Астрахани в Баку летает российская авиакомпания «Азимут» — два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, на самолете «Сухой Суперджет-100». Первый рейс 1 октября отправился с почти полной загрузкой — 94 пассажира.

Нина Шевченко