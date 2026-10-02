Саратовская область вошла в топ-10 рейтинга по внедрению транспортных инноваций

Саратовская область вошла в первую группу рейтинга внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Рейтинг составлен ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта» и представлен на форуме «Интеллектуальные транспортные системы России», сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

За пять лет в регионе созданы Ситуационный центр, Центр обработки данных и Единая платформа управления с 16 подсистемами. На дорогах Саратова и области размещено около 1,5 тыс. единиц оборудования: 86 дорожных контроллеров с 311 видеодетекторами, 71 пункт учета интенсивности потока со 168 детекторами, 69 камер видеоаналитики ДТП, четыре динамических табло, три метеостанции и две экостанции. Интегрировано 750 комплексов фотовидеофиксации, под централизованным управлением ИТС находится треть светофоров города.

Регионы оценивались по десяти группам критериев, включая развернутость подсистем ИТС, диспетчеризацию, кадровую обеспеченность и экспертную оценку. Всего учитывались 43 показателя.

Нина Шевченко