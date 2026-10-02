Владимир Путин осмотрел в Челябинкой области выставку образцов вооружений

Президент России в ходе посещения полигона под Чебаркулем в Челябинкой области осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба главы государства. Всего на экспозиции представлено более 300 образцов.

Владимиру Путину, в частности, продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, в том числе реактивные ударные «Герань-4» и «Герань-5», а также дроны-перехватчики и системы РЭБ. Кроме того, глава государства перед осмотром провёл краткую встречу с иностранными военными атташе, поблагодарил их за участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2026» и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Основной целью визита верховного главнокомандующего было посещение этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Мероприятия проходят на территории Челябинской области с 28 сентября по 3 октября.

Дмитрий Моргулес