Владимир Путин встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером

Глава государства провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Владимира Путина и Алексея Текслера. Челябинская область, военный полигон Чебаркульский

Фото: Пресс-служба Президента России Встреча Владимира Путина и Алексея Текслера. Челябинская область, военный полигон Чебаркульский

Фото: Пресс-служба Президента России

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в Челябинскую область, где Владимир Путин на полигоне Чебаркульский наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», сообщает пресс-служба президента.

Дмитрий Моргулес