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Владимир Путин встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером

Глава государства провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Встреча Владимира Путина и Алексея Текслера. Челябинская область, военный полигон Чебаркульский

Встреча Владимира Путина и Алексея Текслера. Челябинская область, военный полигон Чебаркульский

Фото: Пресс-служба Президента России

Встреча Владимира Путина и Алексея Текслера. Челябинская область, военный полигон Чебаркульский

Фото: Пресс-служба Президента России

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в Челябинскую область, где Владимир Путин на полигоне Чебаркульский наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», сообщает пресс-служба президента.

Дмитрий Моргулес

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