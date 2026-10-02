«Царская империя» потерпела крах

Минсоцразвития Ульяновской области добилось в судах лишения родительских прав у членов незаконной организации «Русская православная церковь „Царская империя“». Органы опеки изъяли под защиту государства 15 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Часть из них уже проживает у родственников, остальные проходят процесс адаптации и реабилитации. Уголовное дело в отношении основателей секты и части его сторонников передано в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ульяновской области удовлетворены иски регионального минсоцразвития о лишении родительских прав последователей незаконной псевдорелигиозной организации «Русская православная церковь „Царская империя“». Заседания проходили в нескольких судах региона. В частности, Заволжский районный суд Ульяновска принял решение передать под опеку государства трех детей из двух семей, а их родителей обязал выплачивать алименты. Родители возражали против иска, пояснив, что исповедуют православие и вправе сами выбирать форму воспитания и обучения. Всего органы опеки выявили 15 несовершеннолетних, чьи родители состояли в общине, и поместили их в различные социально-реабилитационные центры региона.

В феврале 2026 года во время рейда в штаб-квартиру организации в Старомайнском районе Ульяновской области силовики обнаружили детей, живущих в условиях изоляции. Члены сообщества не признавали российские законы и не имели официальных доходов. Их дети не посещали медицинские и образовательные учреждения, не имели одежды по сезону и по размеру, питались по жесткому уставу с исключением мясных и молочных блюд. Органы опеки не могли попасть на территорию секты, чтобы проверить бытовые условия. После того как дети были изъяты, им провели психолого-педагогическое обследование в реабилитационном центре: результаты показали высокий уровень тревожности, страхи, педагогическую запущенность и отставание в знаниях об окружающем мире .

Директор департамента защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства министерства социального развития Ульяновской области Наталья Габбасова рассказала «Ъ-Волга», что возраст у детей разный. «Ребятам от 4 до 17 лет. Самые маленькие адаптировались гораздо быстрее. Все они уже привыкли к обычной светской одежде. Наши специалисты уже провели огромную работу, продолжаем заниматься вопросами жизнеустройства ребят. У некоторых из них были сложности с документами. При этом уже четверо детей переданы родственникам, не разделяющим интересы их родителей из общины»,— пояснила представитель органов опеки.

В феврале 2024 года в отношении основателей общины в СУ СК по Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по фактам призывов к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и по факту создания организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 и ч. 3 ст. 239 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Были задержаны и заключены под стражу лидер общины Леонид Власов, называющий себя Зосимой, и еще двое организаторов секты — Александр Кормишенко и Никита Шостак. Все трое призывали своих последователей отречься от Русской православной церкви, продать свое жилье и переехать в общину. Паспорт и ИНН, «на которых печать антихриста» требовалось предварительно сжечь. Сейчас дело в отношении них уже находится в суде.

Во время февральского рейда были задержаны еще трое сподвижников Зосимы, которые после ареста лидеров взяли на себя руководство общиной. Им также предъявлены обвинения в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и в участии в такой организации (ч.2 ст. 239 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Ранее в соцсетях Вологодской области шло активное обсуждение информации региональной службы судебных приставов о розыске 11-летней девочки, которая «может удерживаться» членами псевдорелигиозной организации. Семья девочки проживала в вологодской глубинке, мать работала сельской учительницей, но увлеклась идеями секты Зосимы. Осенью 2024 года родители увезли свою дочь в «Царскую империю». По словам старшей сестры пропавшего ребенка, в секте девочка носила чужую одежду не по размеру, школу не посещала, жила по установленным внутри секты правилам, а ее мать утверждала, что хочет «спасти себя и дочь от скорого конца света и динозавров». Родственница в 2025 году обратилась в суд, который ограничил мать и отца девочки в родительских правах. Девочку в итоге нашли и вернули домой на попечение старшей сестры.

Андрей Сазонов