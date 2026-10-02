Запятая перед развивать

В Казани представители предприятий Татарстана, поставщиков ИТ-решений и производителей оборудования в рамках деловой конференции обсудили, как компании принимают инвестиционные решения при дорогом финансировании и ограниченных бюджетах. Эксперты пришли к выводу, что сокращать расходы стоит за счет избыточных решений и процессов, а не качества оборудования и сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители технологических компаний обсудили в Казани, как развиваться ИТ-бизнесу

Фото: Пресс-служба ООО «Ситилинк» Представители технологических компаний обсудили в Казани, как развиваться ИТ-бизнесу

Фото: Пресс-служба ООО «Ситилинк»

В Казани прошла деловая конференция «Экономить нельзя развивать: как бизнесу развиваться в эпоху дефицита всего», в которой приняли участие представители предприятий Татарстана, региональной власти, поставщиков ИТ-решений и производителей оборудования. Участники назвали текущую ситуацию «инвестиционной зимой»: технические задания становятся скромнее, а перед закупкой бизнес тщательнее оценивает окупаемость и срок службы оборудования.

Цена простоя

Спикеры сошлись во мнении, что экономия на критически важной инфраструктуре может привести к большим расходам. Коммерческий директор Ippon Кристина Вишневецкая привела пример с медицинским оборудованием: при проверке заявки на источник бесперебойного питания для МРТ выяснилось, что в первоначальном предложении не были учтены пусковые токи. Вместо ИБП мощностью 80 кВт заказчику требовалось оборудование на 120 кВт.

По мнению участников, этот случай показывает, почему закупку нельзя сводить к сравнению строк в спецификации. Два сервера с похожими характеристиками могут отличаться сроком службы, возможностями модернизации, качеством компонентов и доступностью запчастей. Поэтому при выборе необходимо учитывать совокупную стоимость владения — обслуживание, ремонт, время восстановления и потери от простоя.

Продакт-менеджер по серверному оборудованию AMUR Андрей Тарасенко отметил, что заказчики пытаются объединить в одном сервере хранение данных, вычисления и работу с графическими ускорителями. Это откладывает часть закупок, но повышает требования к совместимости и расширению системы. Исправное оборудование после сокращения рабочих мест переводят в резерв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ООО «Ситилинк» Фото: Пресс-служба ООО «Ситилинк»

Руководитель отдела корпоративных продаж Ситилинк в Казани Дамир Бархаев отметил, что запрос на низкую цену никуда не исчез, но клиенты все чаще приходят за решением сразу нескольких задач. Поставщику необходимо сначала выяснять реальные требования заказчика и затем сопоставлять предложения известных брендов, проверенных азиатских производителей и отечественных компаний. В этой модели его задача — не просто продать отдельное устройство, а подобрать конфигурацию, которую можно внедрить, обслуживать и при необходимости расширять.

Ритейл по запросу

Эта логика проявляется и в стратегии самой сети. По словам генерального директора Ситилинк Елены Шамбер, за последний год компания пересмотрела формат развития: если раньше на офлайн-заказы приходилось более половины продаж, то теперь около 75% заказов оформляются онлайн. Ситилинк оптимизировал сеть магазинов, сохранив в крупных городах магазины-склады, или дарксторы, а основную выдачу перенес в партнерскую инфраструктуру.

Собственная сеть «Ситилинка» включает более 400 точек в 250 городах России. Общее число собственных и партнерских пунктов, подключенных к сети, превышает 35 тыс. в более чем 8 тыс. населенных пунктов по стране. Для B2B-клиентов к сети подключено более 4,5 тыс. партнеров. Партнерская модель позволяет доставлять товары в небольшие населенные пункты. В нее удалось включить и источники бесперебойного питания, перевозка которых ограничена для авиационного транспорта.

Изменение формата, отмечает госпожа Шамбер, связано не только с экономией на содержании магазинов, но и с изменением поведения покупателей. Клиенты привыкли заказывать товары на маркетплейсах и переносят этот опыт на корпоративные закупки. При этом более 5% физических лиц, которые сначала приобретают технику для себя, со временем становятся бизнес-партнерами Ситилинка.

В компании увеличивают количество фильтров в каталоге, собирают отзывы пользователей и обновляют карточки товаров. Одновременно развивается личный кабинет для корпоративных клиентов. Основной этап перехода к новой модели завершен, теперь сеть точечно расширяет число пунктов выдачи и партнерских сервисов.

Отдельным направлением остается развитие собственных торговых марок холдинга Merlion, частью которого является Ситилинк. По словам госпожи Шамбер, такие бренды развиваются более десяти лет и представлены в разных сегментах. В качестве примера она привела линейку Digma Pro, которая уже выходит за пределы бюджетного позиционирования и конкурирует с известными брендами. В этом сегменте покупатель оценивает не только цену, но и сервис, поддержку производителя и срок эксплуатации.

План вместо реакции

В финале дискуссии эксперты рекомендовали разделять обязательные и отложенные закупки, считать стоимость простоя, закладывать расходы на сервис и заранее формировать запас критически важных компонентов. Если средств на новую систему недостаточно, альтернативой могут стать продление гарантии, модернизация уже работающего оборудования или поэтапная закупка.

В ответ на главный вопрос конференции участники поставили запятую перед словом «развивать»: экономить нельзя на том, что обеспечивает устойчивость и будущий рост, но можно и нужно пересматривать неэффективные процессы, избыточные характеристики и решения, не связанные с реальной задачей бизнеса. В конечном счете экономия должна измеряться не минимальной ценой закупки, а тем, сколько компания потратит за весь срок службы оборудования и во что обойдется ее отказ.

Анар Зейналов