Черноземье 02.10.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 3–4 октября Австралийский доллар 57,8794 Английский фунт 110,2989 Белорусский рубль 27,7604 Гонконгский доллар* 10,6376 Дирхам ОАЭ 22,7322 Доллар США 83,4839 Евро 94,3201 Индийская рупия** 86,9690 Казахстанский тенге** 18,8916 Канадский доллар 58,6140 Китайский юань 12,4328 СДР 113,2000 Сингапурский доллар 65,2422 Турецкая лира* 17,0408 Украинская гривна* 18,5579 Шведская крона* 83,2408 Швейцарский франк 100,7894 Японская иена** 52,8112 *За 10. **За 100.