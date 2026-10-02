Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 3–4 октября

Австралийский доллар 57,8794
Английский фунт 110,2989
Белорусский рубль 27,7604
Гонконгский доллар* 10,6376
Дирхам ОАЭ 22,7322
Доллар США 83,4839
Евро 94,3201
Индийская рупия** 86,9690
Казахстанский тенге** 18,8916
Канадский доллар 58,6140
Китайский юань 12,4328
СДР 113,2000
Сингапурский доллар 65,2422
Турецкая лира* 17,0408
Украинская гривна* 18,5579
Шведская крона* 83,2408
Швейцарский франк 100,7894
Японская иена** 52,8112

*За 10. **За 100.