В этом году при реставрации Гостиного двора в Кунгуре заменят часть перекрытий и кровли

В Прикамье продолжается восстановление Гостиного двора в Кунгуре, который является объектом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

культурного наследия федерального значения. Как сообщили в краевом министерстве строительства, перед ремонтными и реставрационными работами специалисты демонтируют конструкции, которые появились в течение нескольких десятков лет. Сейчас они разбирают множественные перегородки, лестницы, заложенные кирпичом оконные и дверные проемы, проезды, расчищают подвальные помещения. Также компания-подрядчик «Спарта» приступила к устройству кровли. «Наша задача – максимально приблизиться к тому облику, которое объект культурного наследия имел изначально, сохранить предметы охраны, исторические стены», – рассказал технический директор компании Андрей Селюнин.

Параллельно специалисты готовят здание к устройству новых перекрытий. Старые деревянные конструкции будут демонтированы, вместо них появятся железобетонные. В этом году планируется выполнить около половины работ по замене перекрытий и ремонту кровли. Кровля будет фальцевая, как и была ранее. Завершить масштабную реконструкцию планируют в 2028 году. Проект сохранения и приспособления памятника к современному использованию предлагает концепцию нового общественного пространства.

«Гостиный двор» в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

В ноябре 2025 года Главгосэкспертиза РФ одобрила проект работ по сохранению объекта и приспособлению его к современному использованию. Утвержденный проект предполагает создание нового общественного пространства с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников, выставочными залами и творческими мастерскими. Контракт стоимостью 904,8 млн руб. на ремонт и реконструкцию объекта выиграла компания «Спарта».