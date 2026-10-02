В Нижнем Новгороде открылся фестиваль пантомимы «Жест-2026»

В рамках фестиваля пластического искусства и пантомимы «Жест-2026» в Нижнем Новгороде состоялось театрализованное шествие актеров по центральной улице Большой Покровской.

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Фестиваль посвящен 40-летию легендарного «Мим-парада 86» — первого Всесоюзного фестиваля пластического искусства, который состоялся в 1986 году в Горьком (так тогда назывался Нижний Новгород).

В ближайшие выходные участники «Жеста» представят на сцене Дома актера им. В. В. Вихрова спектакли в разных жанрах: классической пантомимы, буффонады, клоунады, авангардного театра Буто. Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы по пластическому искусству для взрослых и детей, неформальные диалоги с режиссерами, лекторий.

Егор Емельянов