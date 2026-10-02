Пермский «Театр-Театр» не будет отменять решение о назначении главного режиссера

Директор ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» Егор Мухин ответил на обращение части коллектива, которая высказала недовольство назначением главным режиссером Марии Тихоновой. Напомним, сотрудники учреждения культуры выступили против этого кадрового решения, в том числе и потому, что она является главным режиссером Москонцерта и намерена совмещать обе работы.

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Господин Мухин отметил, что решение о ее назначении принималось коллегиально. «В работе комиссии участвовали профессионалы, которые знают театр изнутри: рассматривали творческое видение кандидата, его опыт, репертуарную стратегию, понимание того, куда театр должен двигаться. Для всех кандидатов был единый перечень условий и критериев, по итогам которых была выбрана кандидатура на пост главного режиссера», - написал господин Мухин в соцсетях. При этом он отметил, что многие знаменитые деятели культуры занимали и занимают руководящие посты сразу в нескольких театрах. «Я не вижу причин для пересмотра решения», - сообщил директор.

Напомним, вчера стало известно, что Мария Тихонова станет главным режиссером пермского Театра-Театра. Должность художественного руководителя театра в перспективе будет упразднена.