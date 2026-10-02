В Татарстане создадут организацию для решения проблемы дефицита медработников
В Татарстане планируют создать автономную некоммерческую организацию «Дирекция кадровых решений здравоохранения Республики Татарстан». Проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Дирекция будет создана для развития кадрового потенциала системы здравоохранения республики. Инициатором создания организации выступил Минздрав Татарстана.
Минздраву поручат выполнять функции учредителя организации, представить предложения по представителям Татарстана в ее органы управления.