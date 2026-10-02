В Оренбуржье в доход государства обратили незаконно полученное имущество экс-депутата

Суд удовлетворил требования прокуратуры — в доход государства обращены жилые и нежилые помещения, земельные участки, дорогостоящие транспортные средства, а также доли в уставных капиталах организаций бывшего депутата. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, экс-депутат Оренбургского городского Совета незаконно совмещал муниципальную должность с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью в сфере оказания ритуальных услуг.

Как депутат и руководитель муниципального учреждения в условиях неурегулированного конфликта интересов он обеспечивал покровительство предпринимательской деятельности аффилированных с ним юридических лиц. Он оформлял коррупционно нажитые активы на третьих лиц для конспирации реального имущественного положения.

Руфия Кутляева