В Мамадыше отреставрируют объект культурного наследия регионального значения, где в XIX веке размещались гостиничные номера купца Шагиахметова. Управление государственной экспертизы и ценообразования Татарстана выдало положительное заключение на проект работ по сохранению, сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мамадыше отреставрируют здание бывших гостиничных номеров купца Шагиахметова

Фото: Пресс-служба Центра культурного наследия Татарстана В Мамадыше отреставрируют здание бывших гостиничных номеров купца Шагиахметова

Фото: Пресс-служба Центра культурного наследия Татарстана

Здание построили во второй половине XIX века. Изначально оно принадлежало сыну местного купца Нехезину, позднее перешло к купцу Шагиахметову. Он достроил дом и разместил на первом этаже торговые помещения, а на втором — гостиничные номера. После революции здание национализировали, впоследствии его использовали как гостиницу и магазин.

Проект предусматривает восстановление лестницы, устройство дополнительных перегородок и тамбура, ремонт окон и дверей, а также реставрацию фасадов. Работы планируют завершить в 2027 году. После реставрации в здании откроют музей.

Анна Кайдалова