В Оренбуржье задержали браконьера с тушей лося

В Переволоцком районе Оренбургской области полицейские остановили автомобиль с прицепом, внутри которого находилась туша самки лося. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что она была добыта незаконно — выстрелом из нарезного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области

Задержанным оказался 63-летний местный житель, который также является владельцем огнестрельного оружия. По его словам, животное он добыл для личных целей, при этом осознавая, что охота на лося запрещена. Из машины изъяли патроны, а также прибор ночного видения, бинокль и ножи. Правоохранители выяснили, что разрешение на отстрел задержанному не выдавалось. В настоящее время охота на лосей в Оренбургской области запрещена.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция статьи предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. либо штраф в размере дохода за период от трех до пяти лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью до трех лет.

Яна Вежлева