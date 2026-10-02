В Башкирии продлили до конца октября выплаты контрактникам

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о продлении до 31 октября единовременных выплат военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны РФ. Ранее меры поддержки действовали до конца сентября.

Разовое денежное вознаграждение за контракт с Вооруженными силами России в Башкирии введено в ноябре 2023 года. В апреле следующего года выплаты оформили в указ главы Башкирии «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу».

Сумма выплат менялась от минимальных 100 тыс. руб. (с ноября 2023 до конца апреля 2024 года) до максимальных 1,6 млн руб. (действовала первые пять месяцев 2025 года). Сейчас она составляет 1 млн руб.

Идэль Гумеров