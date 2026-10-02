Суд сократил сроки в колонии Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву

Самарский областной суд сократил срок лишения свободы бывшему советнику Дмитрия Азарова Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву. Информацию «Ъ-Волга» подтвердил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

Ольга Михеева возглавляла АНО «Институт регионального развития» (ИИР) и подконтрольный ИИР научно-образовательный центр «Инженерия будущего».

В мае 2024 года Ольгу Михееву арестовали по подозрению в мошенничестве. Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, в октябре-декабре 2022 года и в сентябре-декабре 2023 года она, будучи генеральным директором Института регионального развития, занимала по совместительству должность директора по стратегическому развитию НОЦ «Инженерия будущего», однако фактически свои обязанности не исполняла, при этом ей регулярно начислялись заработная плата, премии и компенсации.

Кроме того, по указанию Ольги Михеевой в ИРР была введена временная должность директора по структурной интеграции, на которую по совместительству был назначен Денис Гусев — управляющий директор научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Новые обязанности были такими же, как и на его основной должности. Незаконный доход, полученный обоими фигурантами дела, оценили в 5,9 млн руб.

В начале этого года Ленинский районный суд Самары признал обоих виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ольге Михеевой назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима, Денису Гусеву — в виде трех лет колонии общего режима.

Согласно решению облсуда, срок Ольге Михеевой сокращен до четырех лет колонии, ее брату — до двух с половиной лет колонии.

Сабрина Самедова