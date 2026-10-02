Депутаты Пермской гордумы нового созыва определились с руководителями комитетов

На первом заседании Пермской городской думы били избраны руководители шести комитетов. Комитет по бюджету и налогам возглавил Антон Мелюхин. В прошлом созыве эту должность занимала Наталья Мельник, которая не участвовала в избирательной кампании этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Комитет по городскому хозяйству и управлению муниципальными ресурсами возглавит Максим Спиридонов, занимавший эту должность в прошлом созыве. Комитетом по экономическому развитию будет руководить Арсен Болквадзе, который занимал этот пост на протяжении трех предыдущих созывов подряд.

Комитет по пространственному развитию и благоустройству, как и в прошлом созыве, возглавит Михаил Черепанов.

Руководителем комитета по социальной политике станет Наталья Рослякова, которая руководила комитетом с 2012 года.

Комитет по местному самоуправлению, как и в прошлые два созыва, возглавит Василий Кузнецов

Стоит отметить, что в новом созыве сократится количество комитетов. В новом комитете по городскому хозяйству и управлению муниципальным имуществом объединятся функции двух комитетов: комитета по горхозяйству и комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом.