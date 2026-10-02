ВС Башкирии удовлетворил иск Ратмира Мавлиева к горсовету Уфы

Верховный суд Башкирии удовлетворил административный иск экс-руководителя администрации Уфы Ратмира Мавлиева о признании недействительным постановления горсовета Уфы от 4 августа. Тогда депутаты дали официальное толкование устава города в части определения статуса главы администрации. В частности, следует из текста решения, «глава администрации не является выборным должностным лицом местного самоуправления», указали депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, основанием для отмены решения горсовета стало отсутствие у него полномочий на проведение официального толкования устава.

Ранее вопрос, является ли должность главы администрации Уфы выборной или нет, поднимался Ратмиром Мавлиевым, обвиняемым в коррупционных преступлениях. Бывший сити-менеджер Уфы настаивал, что его должность — выборная, а значит следователь СКР не имел права возбуждать в его отношении уголовное дело. Такие полномочия, уверял господин Мавлиев, есть только у руководителя управления СКР по Башкирии.

В горсовете Уфы, который не поддерживает бывшего руководителя мэрии, настаивали, что должность главы администрации выборной не является: его назначают депутаты по итогам конкурсного отбора.

Олег Вахитов