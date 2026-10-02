В Челябинской области военного лишили прав за наезд на пешехода

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал прапорщика виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем травмирование пешехода (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ). Его лишили водительских прав на один год и семь месяцев, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что днем 29 июня этого года прапорщик двигался на автомобиле по Юрюзани. На большой скорости он выехал на обочину, где сбил пешехода. Пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести. Военнослужащий частично признал вину, настаивая, что пешеход вышел на дорогу, укрываясь зонтом от дождя, и не заметил приближающуюся машину. Однако показания потерпевшего и очевидцев опровергли эту версию. Постановление суда не вступило в законную силу.

Виталина Ярховска