Япония ввела санкции против четырех компаний из Татарстана

Япония включила в санкционный список четыре компании из Татарстана: ООО «Алабуга Девелопмент», ООО «Алабуга Машинери», ООО «Дрейк» и АО «Астейс». Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина Японии.

Всего под новые ограничения попали 33 российские компании и девять физлиц. Им для платежей и операций с капиталом потребуется разрешение японских властей.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Алабуга Девелопмент» занимается строительством жилых и нежилых зданий, преимущественно на территории особой экономической зоны «Алабуга». Там же зарегистрировано ООО «Алабуга Машинери», которое занимается производством оборудования специального назначения, и ООО «Дрейк», специализирующееся на производстве двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей.

АО «Астейс» зарегистрировано в 2007 году в Набережных Челнах и специализируется на производстве автомобилей специального назначения.

Анна Кайдалова