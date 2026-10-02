В Новокуйбышевске капитально отремонтируют укрытия и обустроят подвалы домов

В Новокуйбышевске капитально отремонтируют укрытия, находящиеся в муниципальной собственности, и установят лавочки в подвалах домов. Об этом сообщила глава города Виктория Каткова в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Если касаемо объектов, находящихся в муниципальной собственности, мы в этом году изыскали средства. Область нам помогла. Мы проводим капитальный ремонт этих объектов»,— сказала градоначальница.

Как отметила Виктория Каткова, «заглубленные помещения в многоквартирных домах» не приспособлены под укрытия, но могут использоваться для временного нахождения людей в случае опасности, поэтому в октябре власти города закупят и передадут управляющим организациям порядка 100 лавочек.

Сабрина Самедова