Главу Нижнепавловского сельсовета арестовали по делу о хищении субсидий

Суд заключил под стражу главу Нижнепавловского сельсовета Оренбургского района Сергея Охотина. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, чиновнику вменяют два эпизода мошенничества по ч. 3 ст. 159 УК РФ и три — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в крупном и особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следователи установили, что с сентября по декабрь 2024 года глава сельсовета в составе группы лиц по предварительному сговору похитил часть субсидий, которые были выделены в рамках государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» и для дальнейшего переселения граждан из аварийного жилья. Денежные средства оказывались у господина Охотина путем завышения стоимости приобретаемых квартир — разницу обращали в свою пользу.

Расследование дела находится на контроле районной прокуратуры.

Яна Вежлева