Смотровую вышку установили в «Ива-парке» в Ижевске

Смотровую вышку установили на территории «Ива-парка» на улице Автозаводской в Ижевске. В региональном Центре территориального развития отметили, что конструкция вписана в ландшафт и после открытия парка станет новой точкой притяжения. Как сравнил «Ъ-Удмуртия», на данный момент у конструкции не хватает деталей, изображенных на рендерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Центр территориального развития Удмуртии Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 2 Фото: Центр территориального развития Удмуртии Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Обновление «Ива-парка» проходит в три этапа. Общая стоимость работ составляет более 142 млн руб. Первые два этапа завершат этой осенью. Финансирование осуществляется из бюджета, также привлечены спонсорские средства компании «АвтоВАЗ». Третий этап реализуют в 2027 году.

Башня высотой 11 м — центральный элемент благоустройства. В парке появятся пирс с шезлонгами, торговые павильоны, детская и спортивная площадки, включая зоны для волейбола, баскетбола и воркаута. Для маломобильных групп будут оборудованы пандусы. Купание в водоеме не предусмотрено, однако не исключается организация проката катамаранов и лодок.