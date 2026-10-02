Где в Воронеже отключат воду 3–4 октября
На левом берегу Воронежа с 13:00 3 октября до 6:30 4 октября ожидается очередное масштабное отключение воды. Оно затронет все многоквартирные дома (МКД) на 11 улицах и еще 237 МКД на трех. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).
В зону отключения попадают:
- переулок Гвардейский;
- улица Порт-Артурская;
- улица Мостостроителей;
- улица Полины Осипенко;
- улица Беляевой;
- переулок Репина;
- переулок Гражданский;
- улица Огарева;
- переулок Международный;
- переулок Ольховатский;
- переулок Хоперский;
- улица Ленинградская, 1, 1А, 2, 2А, 2т, 3, 4а, 5, 6, 6в, 6т, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 29Г, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31А, 31б, 31в, 33, 34а, 36б, 41, 41т, 42, 45, 46, 48, 50, 50а, 50б, 55, 55а, 56, 56а, 56б, 56д, 57, 57т, 58, 58Б, 58а, 59, 59/7, 59В, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 68, 70, 70Д, 70т, 72, 78, 80, 80а, 82, 82А, 82Б, 82в, 84Б, 86т, 88, 92, 94, 96, 96а, 98Г, 98Д, 100, 102, 102б, 104, 104а, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 112а, 114, 114а, 116, 116а, 116б, 118, 118а, 120, 120б, 120б, 122, 122а, 122б, 124, 126, 126а, 126т, 128, 128а, 128т, 130, 132, 132а, 132в, 132д, 134, 136, 136а, 136б, 136т, 138, 138а, 140, 142;
- Ленинский проспект, 10,10а, 12, 14, 14Т, 16, 16/2, 16Т, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/1, 22/2, 24/2, 24/1, 26/3, 26/1, 26/2, 28/2, 28, 28/1, 30, 30/1Т, 32, 34, 36, 36а, 38, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80/2, 80/1, 82, 84, 86, 88, 88Т, 90, 92/2, 92/1, 92А, 94, 94/4, 94/5, 94/6, 94В, 96/3, 96а, 96б, 98/3, 98/2, 100/3, 100б, 102, 104/1, 104/3, 106, 108, 108а, 110, 110/2, 112, 114, 114/2, 116, 116/2, 116/3, 116А, 116Д, 116Е, 116И,116С, 116У, 116а, 116б, 124, 124А, 124б, 126, 126А;
- улица Героев Стратосферы, 1, 3, 3а, 5, 7, 9а.