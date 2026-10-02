Более 30% операций по партнерскому финансированию в России пришлось на Татарстан

Более 30% операций по привлечению средств в рамках эксперимента по партнерскому финансированию в первом полугодии пришлось на Татарстан. Общий объем привлеченных средств в России вырос с 7,5 млрд до 14,7 млрд руб., сообщил управляющий отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин.

Объем операций по размещению средств увеличился с 3,4 млрд до 9,3 млрд руб. Доля Татарстана превысила 70%.

Всего в эксперименте участвуют 38 организаций, 27 из них работают в Татарстане.

Анна Кайдалова