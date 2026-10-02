Ремонт цеха бывшего завода имени Шпагина оценили в 519 млн рублей

В Пермском крае объявлен конкурс на право капитального ремонта объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских». Это станет первым этапом обновления инфраструктуры бывшего завода имени Шпагина.

Подрядчик должен будет обновить перекрытия и инженерные сети, заменить окна и двери, переустроить кровлю. Также требуется восстановить кирпичную кладку, отреставрировать фасады, переустроить коммунальные сети. Ранее проект капремонта получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. К работам требуется приступить 5 ноября 2026 года, завершить их — 1 ноября 2028 года. Максимальная цена контракта составляет 519,4 млн руб. Итоги конкурса подведут 23 октября 2026 года.

«Главные железнодорожные мастерские» Перми были построены в 1878 году. В 1927 году их переименовали в Пермский паровозоремонтный завод имени А. А. Шпагина. В 2006 году завод был преобразован в ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод „Ремпутьмаш"». В декабре 2018 года завод был закрыт. В феврале 2019 года территория предприятия перешла в собственность Пермского края. В настоящее время площадка является социокультурным пространством. Весной 2026 года здесь открылся новый комплекс Пермской государственной художественной галереи.