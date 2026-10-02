В Чапаевске снесут девять аварийных домов

В Чапаевске Самарской области суд постановил снести девять аварийных домов. Об этом сообщает городская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как показала проверка, многоквартирные дома № 22 на ул. Щорса, № 1 и 2 на ул. Тарасова, № 6 на ул. Силикатной, № 24 на ул. Кирпичной, № 7 на ул. Крестьянской, № 19 на ул. Клинической, № 123 на ул. Ленина, № 1а на ул. Октябрьской признаны аварийными и подлежащими сносу, однако администрация города бездействовала.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском об обязании чиновников принять меры к сносу аварийных объектов. После вступления судебного постановления в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.

Сабрина Самедова