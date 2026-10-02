Зумеры потянулись к «Сумеркам»

Зумеры (18-24 года) показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайты «Сумерек». Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре этого года привлекли на 36% больше молодежи, чем в августе. При этом большинство посетителей сайтов, посвященных вампирской саге, составляют мужчины, выяснили аналитики МегаФона на основе данных обезличенных пользователей.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Следом идут поклонники 25–34 и 35–44 года: их аудитория подросла за месяц на 22% и 18% соответственно. При этом у подростков 14–17 лет вампирская история интереса не вызвала — число пользователей сократилось на 18%.

Несмотря на приток молодежи, самую многочисленную аудиторию фан-сайтов составляют пользователи 35–44 лет. На них в начале сентября пришлось 41% посетителей. Еще четверть приходится на поклонников 25–34 лет, а каждый пятый — в возрасте 45–54 лет.

Изменилось в среде фанатов и соотношение мужчин и женщин. Если в августе их число фан-сайтов было практически равным, то в сентябре доля мужчин достигла 63%.

На сайтах с товарами, связанными с «Сумерками», мужчины оказались заметнее — на них пришлось 66%. При этом возрастной портрет категории отличается от аудитории фан-сайтов: на ресурсах с мерчем лидируют пользователи 25–34 лет — на них приходится 43% аудитории. Следом идут посетители 35–44 лет с долей 31%.

На маркетплейсах поклонники саги приобретают преимущественно книги — на них приходится 35% от числа проданных товаров по теме «Сумерек». Далее следуют продажи поздравительных открыток с главным героем (8%), футболки (7%), твердые духи и ароматические свечи (по 5% соответственно), а также антистресс-раскраски и сборник всех частей фильма на DVD (3%).

ПАО «МегаФон»