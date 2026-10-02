Алексей Русских снова вступил в должность губернатора Ульяновской области
Торжественная церемония вступления Алексея Русских в должность губернатора Ульяновской состоялась в пятницу, 2 октября. Инаугурация прошла во Дворце Дружбы народов «Губернаторский» в региональной столице.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области
На церемонии присутствовал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Алексей Русских принес присягу. После этого официально начался его второй пятилетний срок на посту главы региона.
Алексей Русских занимает пост губернатора Ульяновской области с 4 октября 2021 года. До этого он временно исполнял обязанности главы региона (с 8 апреля того же года).
В 2026 году на сентябрьских выборах за Алексея Русских проголосовали более 77,05 % избирателей.