Алексей Русских снова вступил в должность губернатора Ульяновской области

Торжественная церемония вступления Алексея Русских в должность губернатора Ульяновской состоялась в пятницу, 2 октября. Инаугурация прошла во Дворце Дружбы народов «Губернаторский» в региональной столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

На церемонии присутствовал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Алексей Русских принес присягу. После этого официально начался его второй пятилетний срок на посту главы региона.

Алексей Русских занимает пост губернатора Ульяновской области с 4 октября 2021 года. До этого он временно исполнял обязанности главы региона (с 8 апреля того же года).

В 2026 году на сентябрьских выборах за Алексея Русских проголосовали более 77,05 % избирателей.

Георгий Портнов