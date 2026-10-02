В Чувашии закупят 10 тыс. единиц противоопухолевого препарата атезолизумаб. На эти цели выделят 118,8 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на поставку лекарства для лечения рака выделят 118,8 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Чувашии на поставку лекарства для лечения рака выделят 118,8 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Препарат применяется для лечения ряда онкологических заболеваний, в том числе рака легкого, печени и мочевого пузыря. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Стоимость одной единицы препарата составляет 11,9 тыс. руб. Поставить лекарство необходимо до 7 декабря 2028 года на аптечную базу «Фармации» в Чебоксарах.

Заказчиком выступает ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии.

Анна Кайдалова