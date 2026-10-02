Из Самары в Пензу и обратно запустили новый скоростной поезд

Состоялся запуск ежедневного рейса современного скоростного электропоезда «Финист» по маршруту Самара — Пенза — Самара. Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Время в пути поезда составляет 4 часа 20 минут. По пути «Финист» делает остановки в Чапаевске, Безенчуке, Сызрани (Самарская область), Новоспасском, Канадее, Ключиках (Ульяновская область), Кузнецке и Чаадаевке (Пензенская область).

Состав рассчитан примерно на 400 пассажиров. В вагонах есть USB-порты, климат-контроль, багажные стеллажи, возможность перевозки спортивного инвентаря и три санитарные комнаты. На отдельные даты с 1 октября доступны билеты по сниженным тарифам в классах обслуживания 2С и 2Ж в рамках акции «Новый Финист. Самара — Пенза».

Руфия Кутляева