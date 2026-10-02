В Оренбуржье и Самарской области 7 октября проведут плановую проверку систем оповещения населения
В среду, 7 октября, в Оренбургской и Самарской областях будет проводиться комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с практической подачей сигнала «Внимание всем!». Об этом сообщают правительство Оренбуржья и МЧС Самарской области.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Проверка начнется в 10:40 по местному времени (в Оренбуржье MSK+2, в Самарской области MSK+1). Будут запущены электросирены, громкоговорители, затем последует замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Услышав сигнал, необходимо сохранять спокойствие и не допускать паники. Затем включить телевизор (любой общедоступный канал) или радиоприемник для прослушивания информационного сообщения.