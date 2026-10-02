Курганского поставщика тепла подозревают в сговоре на 163 млн рублей

Курганское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Курганская генерирующая компания» и ООО «Блеск». Компании подозревают в сговоре на 163,7 млн руб. при проведении закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, заказчик, КГК, помогал конкретной компании, ООО «Блеск», выигрывать торги по уборке помещений и территорий, параллельно создавая препятствия для других участников аукционов. Начальная цена договоров превысила 163,6 млн руб. Признаки сговора Курганское УФАС России обнаружило после жалобы другой организации, ООО «СДМ». Выяснилось, что заказчик и компания отправляли документы с одного IP-адреса, а сотрудник КГК, составлявший задание на закупки, был директором «Блеска». Кроме того, организация начинала выполнять работы до официального завершения торгов. Если вина предприятий будет доказана, они заплатят крупные штрафы.

КГК не согласна с предъявленными обвинениями.

«ПАО „КГК“ участвует в рассмотрении дела, возбужденного Курганским УФАС. С обвинением в каком-либо сговоре с любыми участниками торгов, либо предоставлением кому-либо преференций и условий для победы в торгах мы категорически не согласны. В материалы дела нами уже представлены письменные доказательства отсутствия в наших действиях нарушений действующего законодательства. Намерены добиться признания данного факта как в ходе рассмотрения дела Курганским УФАС, так и в судах любых инстанций при необходимости»,— прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Курганская генерирующая компания — основной поставщик электричества и тепла в Зауралье. По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в Кургане в 2006 году. Последний раз владельцы раскрывались во втором квартале 2026 года. Тогда учредителем было указано ООО «Холдинговая компания „Экологические системы“». Генеральным директором является Александр Прибылев. Выручка организации за 2025 год составила 10,3 млрд руб., чистый убыток — 158,2 млн руб.

ООО «Блеск» зарегистрировано в Кургане в 2018 году. Совладелицами являются Юлия Мацкан и Елена Котовщикова, генеральным директором — Елена Котовщикова. Выручка компании за 2025 год составила 29,5 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб.

Виталина Ярховска