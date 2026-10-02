В Саратове более 100 человек инвалидностью нашли работу по программе «Эстафета успешности» от сети «Магнит»

Саратов стал одним из региональных лидеров по итогам проведения федеральной просветительской программы для молодых людей с инвалидностью. Ее проводит ретейлер «Магнит» совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Минобрнауки РФ и Everland. В этом году благодаря проекту после стратегических сессий и онлайн-встреч в Приволжье более 100 участников с инвалидностью обратились в кадровый центр и нашли работу.



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В этом году в Саратове и еще 10 регионах страны проходила третья волна программы «Эстафеты успешности». Ее цель — помочь девушкам и юношам с инвалидностью найти пути для самореализации, профессионального развития и участия в общественной жизни. Организаторы приглашали всех желающих на очные встречи с представителями бизнеса, спорта, общественной жизни, людей с разными видами инвалидности, специалистами профильных НКО и другими экспертами. Участие в мероприятии принимали также сотрудники розничной сети «Магнит». Онлайн-трансляции со встреч посмотрели более 380 тысяч жителей региона.

В Саратове и в большинстве из 74 регионов присутствия на разных позициях — от продавца до директора магазина — работают сотрудники с инвалидностью.

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Директор ГКУ «Кадровый центр Саратовской области» Ксения Корнилова отметила, что после проведения стратегических сессий 127 жителей города с нарушением здоровья обратились в кадровый центр. 102 из них нашли работу при содействии карьерных консультантов.

Программа «Эстафета успешности» стартовала в 2023 году, слушателями проекта стали около 10 млн человек. Всего в мероприятиях третьей волны с учетом онлайн-просмотров приняли участие почти 3,6 млн человек, а общий медиаохват превысил 7,2 млн человек.