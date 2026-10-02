Первым зампредседателя Пермской гордумы стал Максим Спиридонов

Депутат Максим Спиридонов в восьмом созыве заменил покинувшую городскую думу Наталью Мельник на посту первого заместителя председателя. Соответствующее решение было принято сегодня на первом заседании Пермской городской думы восьмого созыва. Еще одним заместителем председателя избран депутат Антон Мелюхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Спиридонов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Максим Спиридонов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, Наталья Мельник была депутатом Пермской городской думы на протяжении четырех созывов. С 2006 года она возглавляла комитет по бюджету и налогам, а с 2021 по 2026 год была первым заместителем председателя.

В избирательной кампании этого года она участия не принимала.