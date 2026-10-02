Проезд по маршрутам с нерегулируемым тарифом в Воткинске подорожал до 55 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Воткинска по маршрутам с нерегулируемым тарифом увеличится с 50 до 55 руб. «Удмуртавтотранс» обосновывает это увеличением расходов на техническую эксплуатацию, ГСМ и запчасти, а также ростом тарифов на ЖКХ. Об этом сообщили в администрации города.

Речь идет о четырех местных маршрутах — № 1, 7, 11 и 16. Стоимость проезда вырастет с 10 октября. На маршрутах с регулируемым тарифом стоимость остается прежней — 45 руб. Цена проезда по картам «Стриж» не меняется. Для пассажиров, получающих соцподдержку, льготы сохраняются.

В прошлый раз стоимость проезда по маршрутам с нерегулируемым тарифом поднималась в феврале — с 45 до 50 руб.