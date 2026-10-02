В этом году подарок классному руководителю ко Дню учителя жителям Казани обойдется в среднем в 3,3 тыс. руб. За пять лет расходы на подарок выросли на 1,1 тыс. руб., или 50%, сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани подарок учителю в среднем обойдется в 3,3 тысячи рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Казани подарок учителю в среднем обойдется в 3,3 тысячи рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Самый распространенный вариант подарка в Казани — цветы. Средняя стоимость букета в конце сентября составила 3,2 тыс. руб., что на 8% больше, чем годом ранее.

Также казанцы выбирают подарочные сертификаты, десерты и чайные или кофейные наборы. Наиболее распространенный номинал сертификата в этом году — 3 тыс. руб.

Анна Кайдалова