Пермские гандболисты победили питерский «Зенит»

Гандбольный клуб «Пермские медведи» в домашнем матче обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 28:22 в рамках матча суперлиги чемпионата России. Об этом сообщается в соцсетях пермского клуба. Поначалу питерская команда лидировала, однако к перерыву пермский клуб начал отыгрываться со счетом 12:9.

Голкипер «Пермских медведей» Андрей Дьяченко выполнил 21 сейв и отразил 57% бросков. Главным бомбардиром стал Сергей Болотин — он забил 10 голов из 14 попыток, Евгений Дземин — 5 из 10, Даниил Мерц — 4 из 6, Дмитрий Свистунов и Никита Ручаев — по 2 из 4.

Следующую игру «Пермские медведи» проведут 7 октября против лидера чемпионата краснодарского «Скифа». В турнирной таблице прикамский клуб находится на третьей строчке.